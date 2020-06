Torino, Krunic è più di un’idea

Al di là della suggestione legata al profilo di Nainggolan, il Torino continua a guardare verso Milano per cercare di trovare delle soluzioni in vista della prossima stagione. A tal proposito è la sponda rossonera a catturare l’attenzione del management granata, specie in relazione al profilo di Rade Krunic. Arrivato la scorsa estate dall’Empoli, il centrocampista non ha trovato con la maglia del Diavolo la consacrazione alla quale pareva destinato. Il Torino ha tutte le intenzioni di concedere al bosniaco una concreta opportunità di rilancio e di conseguenza la volontà di instaurare un discorso approfondito con la dirigenza del Milan per trattare il suo trasferimento.