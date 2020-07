Torino, l'advisor Console: "Secondo noi il valore del club può oscillare tra i 180 e i 200 milioni"

Intervistato in esclusiva da Tuttosport, Francesco Paolo Console, CEO della società di consulenza "Console and Partners" che opera come advisor nella possibile operazione di cessione del Torino, ha commentato: "I controlli? Tutti quelli normali, approfonditi, fondamentali, per operazioni così importanti. L’imprenditore leader ha messo a disposizione risorse finanziarie su un conto corrente, dopo averci mostrato una fidejussione di partenza da 100 milioni. Alludo a un conto corrente in una banca primaria tedesca. Una delle banche primarie a livello internazionale: non solo in Germania. Con i nostri strumenti abbiamo potuto verificare la bontà e l’entità del capitale depositato. Soldi veri e chiari: 500 milioni. E di questi ben più della metà è già sicuramente destinata all’operazione Torino. Quel conto è uno dei tanti che l’imprenditore possiede in più Stati europei. Inoltre abbiamo studiato il club granata. Secondo noi il valore del Torino può oscillare tra i 180 e i 200 milioni. Questa può essere la cifra giusta per acquistare il club. Io, oggi come oggi, non offrirei di più. Ma ovviamente prima di indicare la cifra precisa dovremmo poter effettuare una due diligence. Così da comprendere la reale situazione economica del club. Nei dettagli".