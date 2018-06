Torino, l'agente di Avelar in Italia: si tratta per il ritorno in Brasile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danilo Avelar (28) è prossimo al ritorno in Brasile. Il difensore è di proprietà del Torino, ma reduce dal prestito ai francesi dell'Amiens, mentre Tuttosport scrive che l'agente dell'ex Cagliari è in Italia per discutere il rientro del calciatore in patria. Sulle sue tracce c'è il Corinthians, mentre la dirigenza piemontese vorrebbe 3,5 milioni di euro: cifra considerata eccessiva dalla Società sudamericana.