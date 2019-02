Torino, l'agente di Izzo: "Napoli era il suo sogno ora ha il sangue granata"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Palermo, agente di Armando Izzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno al San Paolo del difensore del Torino nato a Scampia e cresciuto nelle giovanili del Napoli: "Dopo un anno in prestito a Trieste, fece due grandi stagioni ad Avellino in comproprietà Il Napoli avrebbe potuto riscattarlo ma i dirigenti dell’epoca non lo ritennero pronto. Non accuso nessuno, men che meno De Laurentiis, perché nel calcio capita di sbagliare certe valutazioni. Era il sogno suo e del papà, logico che Napoli-Torino al San Paolo per lui sia una partita speciale anche se ormai ha il sangue granata"