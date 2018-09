Torino, l'agente di Ola Aina: "E' stato Mazzarri a volerlo con forza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emeka Obasi, agente di Ola Aina, laterale del Toro prossimo avversario del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Aveva diverse opzioni, il ragazzo voleva provare qualcosa di diverso, aveva alcune offerte in Bundes ma gli piaceva la prospettiva dell’Italia, ha scelto il Toro per il forte pressing di Mazzarri che lo ha fortemente voluto. Conoscevamo Mazzarri perché ha avuto esperienze in Inghilterra, la sua telefonata è stata fondamentale, quando lo ha chiamato gli ha spiegato come lo avrebbe inserito in squadra e come lo avrebbe aiutato a migliorare. È molto felice del minutaggio fin qui avuto, spera di fare sempre meglio. Il Napoli è una grande squadra, sarà una grande partita, molto difficile per il Toro, ma i granata sono molto ambiziosi e cercheranno di fare la loro gara. Ha conosciuto Sarri in ritiro, il suo obiettivo è quello di tornare al Chelsea".