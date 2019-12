Torino, l’altalena del Gallo: si cerca il recupero in vista di Verona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall’infortunio, al recupero lampo, all’arrivederci al 2020, fino alla speranza di rivedersi a Verona. Le ultime due settimane del Gallo Belotti hanno rappresentato un vero saliscendi emotivo e clinico, consecutivo al colpo che lo ha messo ko nella sfida casalinga contro l’Inter di fine novembre, sino alle ultime notizie che lo vorrebbero sulla via del recupero in vista della prossima gara di campionato contro l’Hellas. Nel frattempo il Torino di Mazzarri, dopo la scoppola ricevuta dalla capolista, ha ripreso a veleggiare secondo i ritmi che ci si attendeva ad inizio stagione, e di certo con l’ausilio del suo capitano e leader potrebbe velocizzare il percorso di rinascita inaugurato qualche settimana fa. Anche per questo la conformazione offensiva del Torino in vista della prossima sfida non può ancora definirsi definitivo, se da un lato Zaza scalpita per una conferma che si sarebbe anche meritato viste le ultime evoluzioni, dall’altro c’è un Gallo voglioso di tornare a mostrare la cresta.