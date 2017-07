Torino, l'arrivo di Tonelli non esclude Paletta

© foto di Federico De Luca

Doppio colpo in difesa per il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club granata è pronto a rinforzare il reparto arretrato con Paletta e Tonelli. L'italo argentino si è preso qualche ora di tempo, aspetta di capire se la Fiorentina si farà viva in extremis, indispettendo un po' i vertici granata. Magari è un po' di pretattica per stanare il milanista, con i granata che hanno già bloccato Tonelli. L'ex Empoli ha capito che al Napoli non avrebbe trovato spazio ed ha accettato l'offerta granata.