Torino, l’assalto a Torreira mette Biglia in stand by

Alla ricerca della luce. Il Torino dopo avere messo a segno colpi rilevanti di calciomercato prosegue la sua attività di ricerca focalizzando la sua attenzione sul regista che sarà chiamato a guidare le operazioni nel centrocampo di Marco Giampaolo. Il nome di Lucas Biglia è sempre molto caldo, ma è tenuto in stand by dall’idea maturata nelle ultime settimane di predisporre un tentativo nei confronti di Torreira. Per questo motivo l’ex milanista non veste ancora la maglia granata, nonostante una bozza di accordo presente da qualche giorno con il suo Entourage sulla base di un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Il corteggiamento nei confronti di Torreira parte da Marco Giampaolo ma va condiviso con le altre squadre italiane, su tutte la Fiorentina, che hanno stanno pensando all’ex Sampdoria. Il Torino è chiaramente nella contesa, e ha rallentato la chiusura per Biglia...