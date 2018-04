Torino, l'Europa resta a -5: steccano Samp, Atalanta e Fiorentina

Dal corrispondete a Torino

L'Europa non è un miraggio. Al netto del ruolino del Torino, bravo comunque a ottenere tre vittorie e un pari, contro il Chievo, dopo quattro sconfitte di fila, la "zona Europa" rimane a -5 lunghezze. Da colmare in sei gare, le restanti che separano i granata e tutto il resto della seria A dalla fine del torneo. Perché pareggia il Toro, sì, ma fanno pari anche l'Atalanta, contro l'Inter, e la Fiorentina con la Spal. E perde la Sampdoria, sconfitta dalla Juve 3-0 in casa dei bianconeri. Il sogno Europa resta complicato ma non troppo. In virtù dell'ultimo turno, la squadra di Mazzarri recupera comunque un punto su quella di Giampaolo, senza dimenticare i due scontri diretti, contro il Milan (mercoledì) e con l'Atalanta domenica prossima. Niente è perduto ma è ancora tutto da raggiungere. Un capitolo aperto, da scrivere: un'utopia che, sulla carta, può ancora diventare realtà. Lontana, difficile, ma tremendamente possibile.