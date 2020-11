Torino, l'ex ds Petrachi: "La squadra non merita quella classifica per il potenziale che ha"

In Diretta Sportiva è intervenuto Gianluca Petrachi ex direttore sportivo di Roma e Torino, il quale ha parlato così dei granata: "Conosco gran parte del gruppo, Singo è l'ultimo acquisto che ho fatto. Non è facile giudicare da fuori, mi spiace perché credo che il Toro non merita quella classifica per il potenziale che ha, c'è un allenatore valido bisogna saperlo aspettare".