Torino, l'ex Longo: "Nessun rancore, Vagnati mi ha detto subito che trattava Giampaolo"

Ospite di Sportitalia, l'ex tecnico del Torino Moreno Longo, ha parlato della salvezza conquistata coi granata nell'ultimo campionato: "Il mio lavoro è stato fatto con grande passione e dedizione e non è affatto scontato. Chi è nel settore sa bene quanto può essere difficile quando una squadra che lotta per l'Europa si trova a gestire una situazione totalmente differente, alla ricerca della salvezza. Dati alla mano, ci sono situazioni che rendono il compito non semplice, in ultimo l'esempio dell'Espanyol, che come il Torino ha disputato il preliminare di Europa League ed è retrocesso giungendo ultimo nella Liga. Quando una squadra non è abituata a lottare per la salvezza la cosa difficile è convincerla a farlo, a calarsi nella parte, il rischio di scivolare è davvero enorme, e per me aver portato il Toro in salvo è motivo di grande orgoglio".

Su una possibile cessione di Belotti: "Io faccio fatica a vedere Belotti con un'altra maglia, per il modo in cui incarna lo spirito del Toro. Conoscendolo e avendolo allenato mi sembrerebbe molto strano".

Su Petagna: "Petagna è un giocatore che può certamente piacere a Vagnati, avendolo già avuto, e che può sposarsi con Belotti come coppia, quindi perché no".

Sulla riconferma non arrivata: "Il Toro aveva mollato, aveva perso in malo modo le ultime partite contro Atalanta e Lecce, nella difficoltà si disuniva. Non è stato semplice o scontato ridare quella combattività che serviva per raggiungere la salvezza. Mi aspettavo che potessero quantomeno mettermi sul tavolo delle scelte, ma da parte mia non c'è alcun tipo di rancore, la squadra della mia città, quella in cui sono cresciuto, che mi ha dato la possibilità di diventare uomo, calciatore ed allenatore. Del resto quando c'è il cambio di direttore spesso e volentieri si cambia anche l'allenatore. Ho parlato con Vagnati la giornata prima della fine del campionato, mi ha detto che trattava per Giampaolo e che se non fosse arrivato avrebbe lasciato la porta aperta, a quel punto però non stava bene a me".

Su Cairo: "Non avevo nessun premio salvezza, ma era doveroso, perché quando sei il settimo monte ingaggi del campionato parlare di salvezza è umiliante, e non era neppure corretto richiederlo da parte dei calciatori. Con Cairo ci siamo sentiti qualche giorno dopo, mi ha ringraziato personalmente dell'impegno e del lavoro svolto che ha portato alla salvezza, di questo lo ringrazio e auguro al Toro le migliori fortune perché il Toro merita di stare in un'altra fascia di obiettivi".