Torino, l’impronta di Giampaolo anche sul mercato

La nascita dell’era Giampaolo in casa Torino avvicina i granata al lavoro sul mercato attraverso l’opera del direttore sportivo Vagnati. Se Hysaj resta nome caldo per la corsia destra di difesa, si aggiungono nuove candidature per la linea mediana. Quella di Linetty della Sampdoria che Giampaolo conosce ed apprezza, sino al nome di Mancosu che dopo la grande stagione di Lecce con il contestuale rinnovo di contratto, potrebbe sfruttare una clausola più che abbordabile (solo 3 milioni di euro) per mantenere la categoria e sposare il progetto granata. Di seguito ci si concentrerà anche sulla corsia opposta: ruolo che era stato disegnato su Fares, ma che in virtù della trattativa avanzata tra Spal e Lazio per il terzino dovrà avere un altro interprete per il mercato del Toro. Intanto il progetto ha preso il via.