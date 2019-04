Torino, l'incrocio col Milan e il rilancio di Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria contro il Genoa ha rilanciato in maniera imponente le chances di qualificazioni europee del Torino di Walter Mazzarri. Il prossimo incrocio di campionato tra Milano e Torino, propone peraltro, oltre al Derby d’Italia, anche la sfida tra i ragazzi di Walter Mazzarri e quelli di Rino Gattuso. Novanta minuti dai quali dipenderanno gran parte delle ambizioni di granata e rossoneri, e che avranno una grande rilevanza anche per l’affermazione del Gallo Belotti. Il centravanti del Torino non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri, e proprio contro la squadra che gli faceva battere il cuore da bambino avrà l’occasione di prendere in mano le sorti della società che lo ha eletto a indiscusso trascinatore oltre che a espressione sul campo delle proprie ambizioni. Il Milan, peraltro, è da tempo una società attenta alle evoluzioni dell’attaccante bergamasco ed in passato sono stati diversi i momenti in cui i rossoneri hanno pensato proprio al capitano granata per rinforzare la propria linea avanzata. Corsi e ricorsi storici che rappresenteranno una motivazione in più per rilanciare i sogni di gloria di un popolo, quello granata, con tanta fame d’Europa.