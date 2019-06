Torino, l’indennizzo dalla Roma è Greco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per essere risolta la questione ancora in bilico che coinvolge la Roma ed il Torino per il passaggio del direttore sportivo Gianluca Petrachi dal club piemontese a quello giallorosso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il contenzioso verrà risolto attraverso il cartellino del giovane Jean Freddi Greco, prodotto del vivaio romanista che proseguirà la sua carriera in granata dalla prossima stagione.