Torino, l'Inter è ancora su Izzo. Dubbi sulle contropartite, è valutato 25 milioni dai granata

Quello di Armando Izzo è un nome che interessa Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter vorrebbe puntellare la sua difesa inserendo il centrale del Torino, anche se per il momento non sembrano esserci soluzioni che portino a contropartite tecniche: da una parte c'è Gagliardini che preferirebbe ad oggi rimanere a Milano, dall'altra quel Pinamonti che in parte intriga, ma non convince del tutto. Ad oggi il Toro valuta Izzo 25 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe modificarsi in questo finale di campionato, in un senso o nell'altro. Lo scrive TorinoGranata.it.