Torino, l'obiettivo per il centrocampo è Fofana. Scuffet in caso di addio di Sirigu

vedi letture

Il Torino pensa al futuro e a centrocampo ha fissato come primo obiettivo sensibile Seko Fofana dell'Udinese. Il centrocampista piace fin da gennaio, con i bianconeri che però hanno fatto muro rimandando tutto all'estate. Riflessioni anche sulla porta, con Sirigu che potrebbe decidere di andare via e con Scuffet, sempre di proprietà dell'Udinese anche se in prestito allo Spezia, come primo obiettivo per sostituirlo. A riportarlo è Tuttosport.