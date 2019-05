Fonte: Sportitalia

C’è sempre Roberto Pereyra nei pensieri del Torino. Dopo i contatti dell’estate scorsa, aggiornatosi a gennaio, la pista che potrebbe riportare a Torino l’ex bianconero, questa volta sulla sponda granata, continua a scaldarsi. Le ambizioni europee del club di Cairo, e gli investimenti che si possono mettere in preventivo in vista della prossima sessione di mercato, riguarderebbero principalmente l’argentino che rappresenta l’ideale completamento per il progetto tattico di Walter Mazzarri. Anche per questo motivo, i contatti con il Watford della famiglia Pozzo non si sono mai interrotti e potrebbero entrare nel vivo a stretto giro di posta.