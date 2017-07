Torino, l'offerta al Genoa per Simeone è sempre valida

© foto di Federico De Luca

Nuova offerta del Torino per il Cholito Simeone, scrive questa mattina Tuttosport. L'attaccante del Genoa piace da tempo ai granata, con il club di Cairo che aveva offerto 15 milioni di euro prima di partire per il ritiro di Bormio. Un'offerta che Preziosi aveva rifiutato, visto che la Fiorentina si era spinta fino a 20. Il problema è che i viola ancora non hanno chiuso la cessione di Kalinic con il Milan, per questo motivo Petrachi ha ricordato a Preziosi che la proposta del Toro per Simeone è sempre valida.