Torino, la chiave per arrivare a Fares può essere Bonifazi

La prima mossa l'ha fatta Mino Raiola che tra i suoi molti assistiti ha anche Mohamed Fares. La seconda può farla il Torino, anche per battere la concorrenza. Secondo quanto riporta torinogranata.it, infatti, il laterale sinistro algerino (ma francese di passaporto), tramite il suo agente ha già comunicato alla SPAL di voler cercare una nuova sistemazione.

La carta Bonifazi - Il Napoli, che pure aveva pensato a lui, si sta defilando, lasciando in corsa Torino e Sassuolo. I neroverdi - si legge - hanno proposto il prestito di Gianluca Scamacca, giocatore ritenuto molto interessante da De Zerbi. Il Toro però ha un'arma in più da giocare, ed è proprio quel Kevin Bonifazi che ha appena riscattato dalla SPAL. Certo, venderlo a 15 milioni, o giù di lì, significherebbe un'ottima plusvalenza. Ma gli emiliani sono disposti a fare uno sforzo economico interessante per il difensore di Sora e - qualora venisse messo sul piatto anche Fares - l'affare sarebbe praticamente chiuso.