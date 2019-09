© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Simone Verdi fa gioire tutti in casa Torino, ma c'è qualcuno che non è contento di come si è chiuso il calciomercato. Come riporta Tuttosport, colpisce la mancata cessione di Vincenzo Millico: Pisa, Spezia e Chievo sembravano interessate, con gli scaligeri in netto vantaggio, avendo trovato da tempo l'accordo con il giocatore. Alle 21.30 il ragazzo aveva firmato tutti i documenti ma alla fine non se n'è fatto nulla anche a causa della chiusura troppo ritardata della trattativa Verdi: rabbia e delusione comprensibile nell'entourage, che ora aspetterà la finestra di gennaio oppure si rivolgerà al mercato estero, come ha dichiarato anche il presidente Cairo.