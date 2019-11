Torino, "la difesa migliore della Juve" ha già preso 20 gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Una difesa come la nostra non ce l’ha nemmeno la Juventus" dichiarava quest’estate, pieno d’orgoglio, il presidente Urbano Cairo. Era riuscito a tenere tutti, dai top player Izzo e Nkoulou fino al portiere della Nazionale Sirigu, e al loro fianco dovevano ancora crescere i più giovani Lyanco, Bonifazi e Bremer. E i numeri, d’altra parte, gli davano pure ragione: nelle 19 partite del girone di ritorno dell’anno scorso, infatti, i granata subirono 18 gol, addirittura uno in meno dei cugini bianconeri nello stesso periodo. Dati che portarono la formazione di Walter Mazzarri alle porte dell’Europa League, poi conquistata grazie ai problemi del Milan, e ad essere la sorpresa della seconda parte di campionato. Ora, quei dati e quei numeri sembrano incredibilmente lontani, nonostante la squadra sia stata confermata in toto e siano stati aggiunti gli innesti Diego Laxalt e Simone Verdi. Qualcosa si è rotto, in primis in difesa: perché oggi, la retroguardia guidata da Salvatore Sirigu è tutt’altro che imperforabile.

Difesa colabrodo - Contro l’Inter è stata un’altra serata horror, tra errori individuali e di reparto. Inaccettabile lo 0-1 di Martinez, arrivato su un lancio lungo del proprio portiere e a linea schierata; incredibile il raddoppio di De Vrij, con i granata tutti fermi a guardare gli avversari su un’azione di corner studiata e riguardata, dal momento che si trattava dello “schema base” di Antonio Conte dai piazzati; inconcepibile la marcatura di Bremer per il tris nerazzurro, visto che Lukaku ha avuto tutto il tempo di mettersi a posto il pallone e prendere la mira mentre il brasiliano tardava la chiusura. Altri tre gol subiti, che fanno 20 in tutto il campionato: una media da 1,53 reti prese ogni gara, dato che si fa ancora peggiore se si aggiungono le due disfatte europee contro il Wolverhampton (cinque gol degli inglesi tra andata e ritorno). Eppure, eccezion fatta per Emiliano Moretti che si è ritirato, la retroguardia è formata sempre dagli stessi uomini di un anno fa. E meno male che in porta c’è Sirigu, l’estremo difensore che, con 55 interventi, ha parato più di tutti in serie A. Anche contro l’Inter ha evitato un passivo ancor peggiore, ma la situazione si fa sempre più delicata.