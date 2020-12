Torino, la forza della disperazione per non affogare

Nell’infrasettimanale delle sorprese, anche il Torino cerca di mettere in una cascina desolatamente ed inaspettatamente vuota almeno un po’ di fieno. La Roma, di contro, può cercare di approfittare dei passi falsi delle altre squadre impegnate nelle alte sfere della classifica, ma l’occasione diventa ancora più importante per la compagine granata, specie in relazione ad una classifica che vede i piemontesi stabilmente invischiati nella lotta per non retrocedere, e con prospettive molto preoccupanti.

Lo spirito di rivalsa granata è tutto nelle idee di Giampaolo, che ha intenzione di schierarsi a specchio per soffocare le fonti di gioco capitoline e nella scelta di affiancare Bonazzoli a Belotti per avere un minimo di efficacia in più dal punto di vista realizzativo. Anche se la vera missione sarà quella di blindare una retroguardia poco affidabile, tallone d’Achille di una squadra in caduta libera che ha maledettamente bisogno di tornare a respirare.