Torino, la missione di Longo è recuperare Verdi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i compiti di Moreno Longo, oltre a quello di riportare l’entusiasmo in casa granata, spiccherà certamente anche quello di rispolverare le qualità di giocatori dall’alto valore tecnico che non sono stati in grado di esprimere le loro caratteristiche con la precedente gestione tecnica. È il caso, per esempio, di Simone Verdi. Arrivato in estate con enormi aspettative e con un investimento di grande rilievo da parte di Cairo, l’ex giocatore del Napoli non ha mai fornito con continuità le prestazione che sarebbe stato lecito attendersi da un giocatore della sua classe. Fatta salva l’intoccabilità del Gallo Belotti, proprio Verdi sarà chiamato a fungere da guida e faro della manovra offensiva del nuovo Torino di Longo. Per regalare al popolo granata un supporto concreto e fattivo al pieno di entusiasmo delle ultime ore.