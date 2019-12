© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria pesante, ma la pace è lontana. il successo di Marassi contro il Genoa non ha riportato totalmente il sereno in casa Torino, al punto che la squadra è stata duramente conquistata dopo il rientro dall’ultima trasferta, a testimonianza di un rapporto ancora piuttosto teso con i sostenitori che non vedono di buon occhio la gestione di Cairo e non hanno digerito alcune dichiarazioni controverse di Walter Mazzarri. A questo proposito si è evidenziato una volta in più il ruolo di leader del Gallo Belotti che ha riportato il sereno in minuti potenzialmente concitati, e che vorrebbe contribuire a far tornare l’equilibrio a livello ambientale in vista di una sfida delicata come quella della prossima domenica contro un’altra panchina pericolante come quella della Fiorentina di Vincenzo Montella.