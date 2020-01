© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La pista Zenit diventa sempre più concreta per Simone Zaza. L'attaccante classe '91 è in uscita dal Torino e, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, i contatti tra gli intermediari sono proseguiti anche nella giornata di ieri. L'ultima parola spetterà così proprio all'ex Sassuolo, che dovrà decidere de lasciare nuovamente l'Italia e la Serie A dopo le avventure all'estero con West Ham e Valencia.