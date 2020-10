Torino, la prima doppietta di Verdi in granata. Tre anni dopo l'ultima volta

Poco meno di tre anni. Tanto è passato fra la doppietta di quest’oggi di Simone Verdi con la maglia del Torino, la prima da quando veste la casacca granata, e la prima e ultima messa a segno in Serie A il 4 novembre 2017 contro il Crotone quando i colori che aveva addosso erano il rosso e il blu del Bologna.

Nel mezzo, durante questo triennio, un’avventura al Napoli che ha portato all’esordio in Europa sia in Champions che in Europa League, ma anche tanto precariato in termini d’impiego. Da qui la scelta di abbracciare il progetto del Toro, con un avvio lento, quasi diesel, che potrebbe aver trovato la chiave di volta proprio nella doppietta di oggi in Coppa Italia contro il Lecce.

Con la speranza che per vedere un’altra non occorra attendere altri tre anni.