Torino, la qualità di Lyanco stuzzica Fonseca. La Roma ci pensa sul serio

© foto di Federico Gaetano

L’asse tra Torino e Roma potrebbe non fermarsi al direttore sportivo, con Gianluca Petrachi già di fatto operativo sul fronte giallorosso. Il club capitolino, infatti, in previsione delle uscite che potrebbero contraddistinguere l’organico attualmente a disposizione di Paulo Fonseca, sta lavorando per trovare dei sostituti. In particolare modo la squadra giallorossa sta monitorando con grande attenzione il profilo di Lyanco. Il difensore brasiliano di proprietà del club granata ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Bologna ed è un giocatore evidentemente gradito tanto a Petrachi che ebbe l’intuizione di scovarne il talento e portarlo in Italia, quanto di Fonseca che apprezza i difensori dotati di qualità tecnica tale da renderli elementi utili per la costruzione del gioco anche partendo dal basso. La Roma lavora per Lyanco…