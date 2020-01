© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla polvere agli altari, nel giro di due partite. La rivincita di Mazzarri è passata attraverso le prime due uscite vincenti del nuovo anno, con il risultato di avere gli stessi punti di un anno fa e di avere fino a questo momento ripagato la fiducia offerta dal Presidente Cairo anche nel momento più difficile dell’avvio di stagione. Il successo contro il Bologna ha reso la squadra granata sempre più somigliante al suo allenatore e leader per caratteristiche e soprattutto carattere, comprese le scintille con Verdi richiamato all’ordine e a mantenere un livello di rendimento più alto per tutti i 90 minuti nonostante una prestazione oggettivamente più che positiva. La ricerca del perfezionismo e la volontà di mantenere alta la tensione: insomma gli ingredienti giusti per far rivivere ai granata il sogno di dodici mesi fa, e di tramutare in entusiasmo le critiche e le contestazioni.