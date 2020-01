Torino, la Roma bestia nera per i granata e per Mazzarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripartire, questo è l’unico obiettivo per la trasferta di Roma. Il 2019 si è chiuso in maniera disastrosa, tra risultati deludenti e una contestazione sempre più feroce da parte della piazza. Il calendario, però, propone una delle sfide più complicate: contro la quarta forza del campionato, contro una delle formazioni più in forma, tanto da aver conquistato più punti di Inter e Juventus nelle ultime cinque partite. E poi ci sono i numeri e i precedenti, che rendono ancor più difficile la prima gara del nuovo anno. Nella Capitale servirà una vera e propria impresa.

Tabù giallorosso - Nell’era Cairo, infatti, le trasferte nella tana dei lupi sono sempre state dolorose. Appena due vittorie in dodici gare, nelle restanti dieci sfide sono arrivate sconfitte più o meno pesanti. In campionato il successo manca addirittura dalla prima esperienza in serie A dell’editore alessandrino, con la rete di Muzzi che valse la salvezza; l’altro blitz granata è più recente, ma si trattava di coppa Italia: 20 dicembre 2017, grazie a Edera e De Silvestri Sinisa Mihajlovic conquistò il pass per i quarti in quella che si sarebbe poi rivelata la sua quartultima panchina alla guida di Belotti e compagni. E se a Roma la storia non ha regalato grandi soddisfazioni, gli amarcord sulle prime gare dell’anno riservano altre brutte sorprese. Ed è un dato ancor più incredibile: nei 14 esordi con il presidente Cairo ad inizio di un nuovo anno, il suo Toro non ha mai vinto. Non è mai successo, infatti, che i granata gli regalassero una gioia alla prima gara dopo San Silvestro. E poi ci sono ancora i precedenti di Walter Mazzarri contro la Roma: 22 partite, 12 sconfitte, nessuna squadra di serie A ha battuto più volte il tecnico di San Vincenzo. Una vera e propria bestia nera, mentre il confronto con il collega Paulo Fonseca sarà inedito. In tutto questo, l'emergenza totale: otto assenti, più Laxalt convocato ma con la febbre. Serve un'impresa, sotto tutti i punti di vista.