Il Torino prosegue un mercato in sostanziale sordina, in attesa delle uscite con Bonifazi e Iago Falque sugli scudi, per poter pensare ad eventuali ingressi. Per il centrale difensivo, oltre a Spal e Sassuolo, abbiamo aggiunto Cagliari e Parma come potenziali destinazioni. Sul fronte Falque oltre ai ferraresi ci sono proposte allettanti dall’estero, Al Nasr su tutti. In entrata occhio al baby Poveda del City, ma soprattutto attenzione alle difficoltà per Younes: il giocatore del Napoli è oggetto di una doppia trattativa con la Samp che potrebbe coinvolgerlo assieme a Tonelli. Il Torino resta interessato, ma per ora, in netto ritardo.