© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia la settimana del Torino, e lo fa con la

preparazione ad una sfida tosta e stimolante per i granata e soprattuto per il tecnico Walter Mazzarri. L’avversario sarà Antonio Conte alla guida della sua Inter, rivale eccellente per contendere lo scudetto alla Juventus, e soprattutto tecnico con il quale l’allenatore del Toro ha dei precedenti importanti. Difficili da dimenticare le schermaglie risalenti a quando Conte iniziava la sua schiera di vittoria sulla panchina della Juventus e Mazzarri cercava di contendere il successo al leccese alla guida del Napoli. Sfide contraddistinte anche dalla rivendicazione di quel 3-5-2 che segna le linee guida tattiche dell’uno e dell’altro schieramento. Insomma un confronto tutt’altro che banale e tutto da scrivere, magari con l’ausilio di quelle forze arrivare in granata in estate come Laxalt e Verdi e non ancora sbocciate con il fragore che si riteneva avrebbero potuto avere.