Torino, la società lavora per il 3-5-2: obiettivi Laxalt e Lazzarri

Lavora già per il futuro il Torino e pensa a un possibile cambio tattico per andare incontro al credo di Walter Mazzarri ovvero al 3-5-2. Secondo Tuttosport oggi in edicola, gli obiettivi per le due fasce sarebbero Diego Laxalt e Manuel Lazzari, rispettivamente fludificante mancino e destro di Genoa e Spal.