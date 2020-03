Torino, la sosta obbligata favorisce il mercato: Bava aspetta il via libera di Cairo per Girotti

Il Torino, come riporta questa mattina Tuttosport, sta approfittando di questa sosta obbligata per guardare al futuro. Massimo Bava - si legge sul quotidiano sportivo - aspetta il via libera da parte del presidente Urbano Cairo per chiudere chiudere con il giovane attaccante argentino, di chiare origini italiane, Federico Girotti del River Plate. Servono quattro milioni per definire subito l’operazione.