Torino, la squadra dà fiducia al proprio allenatore e Giampaolo si salva nonostante l'ultimo posto

Marco Giampaolo potrebbe aver salvato ancora una volta la panchina grazie al gol di Izzo contro il Napoli e con una risposta dei giocatori chiara nei suoi confronti. Adesso la palla e la parola passa a Cairo e Vagnati: basterà la risposta sul campo e questo pareggino al "Maradona" per ottenere ancora fiducia nonostante l'ultimo posto in classifica o si opterà comunque per il ribaltone? L'attaccamento dei calciatori nei confronti del tecnico fa propendere per una fiducia rinnovata ma sempre a tempo. La classifica è tremenda e alcune decisioni non hanno convinto. Saranno giorni caldi in casa granata, come da inizio stagione del resto. A riportarlo è Tuttosport.