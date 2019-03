© foto di Federico Gaetano

Il Torino è pronto a presentare ricorso contro la squalifica comminata nella giornata di ieri dal Giudice Sportivo a Ola Aina, terzino granata che dovrà restare fuori per tre turni e quindi saltare le partite contro Fiorentina, Sampdoria e Parma. La società di patron Cairo cercherà di ridurre la squalifica per riavere il giocatore a disposizione per il match del Tardini.

Intanto, scrive 'Tuttosport', nonostante questa leggerezza e la successiva stangata il suo riscatto dal Chelsea non è in discussione: a fine stagione, il Torino verserà dieci milioni di euro nelle casse del Chelsea per acquistare il giocatore nigeriano a titolo definitivo.