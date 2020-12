Torino, la svolta non può più aspettare

vedi letture

Una contestazione dura che il Torino deve trasformare in propellente per trovare la svolta. La presa di posizione dei tifosi granata al Filadelfia sa di disincanto rispetto al progetto che aveva posto le sue basi al termine della passata stagione con il nuovo innesto di Vagnati come Direttore Sportivo e Giampaolo come allenatore. Un parto sfortunato, che per il momento non ha consentito ai granata di raccogliere quanto avrebbero probabilmente meritato nelle ultime settimane, ma che secondo l’opinione del cuore pulsante della tifoseria necessitava di una strigliata decisa per ripristinare la la strada corretta. L’obiettivo è rimettersi in carreggiata per evitare i fantasmi di un anno fa, con tutto ciò che ne è conseguito ed una classifica da horror che si sta riproponendo in maniera sinistra. La gara contro l’Udinese sarà il primo passo per verificare se i tempi per la svolta sono maturi oppure no.