© foto di www.imagephotoagency.it

La rinascita del Torino di Mazzarri passa attraverso i vertici dell’undici che il tecnico di San Vincenzo ha schierato all’Olimpico contro la Roma. Da una parte il Gallo Belotti crea, dall’altra Salvatore “nomen omen” Sirigu riesce a salvaguardare. In mezzo tanta cattiveria agonistica e carattere, ovvero quegli ingredienti caratteristici dell’identità granata che i sostenitori del Toro non hanno mai smesso di richiedere a gran voce nelle contestazioni delle passate settimane. Di certo le parole del dopo partita di Mazzarri e la presa di coscienza di dover imprimere una svolta mentale allo spogliatoio per fare in modo che il successo dell’Olimpico non rappresenti un’eccezione, ma la regola del 2020 granata, sembra il più promettente dei passi in avanti.