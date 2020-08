Torino, la trattativa per Biglia procede spedita: per il regista è pronto un biennale

vedi letture

Ricardo Rodriguez, ma non solo. Il Torino accelera per piazzare altri due colpi - sopratutto a centrocampo -, magari in tempo per il raduno di mercoledì. I nomi? Una prima scelta, indicata in cima nell’elenco condiviso tra Giampaolo, Vagnati e il presidente Urbano Cairo . sottolinea La Gazzetta dello Sport - è quella di Lucas Biglia, appena svincolatosi dal Milan. Il centrocampista aveva quasi deciso di rientrare nella sua Argentina, ma la chiamata del Toro gli ha fatto cambiare opinione. Dai primi sondaggi si è passati rapidamente a una trattativa vera e spedita, intorno alla quale è crescente la fiducia di tutte le parti. Si ragiona su una base biennale: il Toro ha messo sul piatto un contratto di un anno con un’opzione per il secondo, una prospettiva che al giocatore non dispiace. Per esperienza e caratteristiche e visione può incarnare il "vertice" basso ideale per Giampaolo nella sua mediana a rombo.