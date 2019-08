© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Laxalt è praticamente un giocatore del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'esterno in arrivo dal Milan è infatti già in città per sostenere le visite mediche prima di firmare il suo contratto con i granata. L'uruguayano sta svolgendo i test al centro di Medicina dello Sport di Torino e successivamente metterà nero su bianco l'accordo con Cairo. L'operazione sarà in prestito con diritto di riscatto.