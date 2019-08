Torino, Laxalt si presenta: "Qui con entusiasmo, grazie per la fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime parole di Diego Laxalt da nuovo giocatore del Torino riportate dal sito ufficiale dei granata: "Vengo al Toro con grande entusiasmo, pronto a mettermi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni. Ritroverò il tecnico Mazzarri, che ho conosciuto ai tempi dell’Inter, e molti ragazzi che sono amici più che ex compagni di squadra: il loro appoggio mi aiuterà ad inserirmi presto e bene nella nuova realtà e la sosta del campionato per questo sarà utilissima. Ringrazio la Società per la fiducia che mi ha dato e per le parole che mi ha detto e saluto tutti i tifosi del Toro: correre e giocare a calcio è ancora più bello quando lo fai davanti a un pubblico che ti sostiene così e che ti fa sentire sempre importante”