Torino-Lazio 0-0 all'intervallo: Immobile out, Luis Alberto sbaglia un rigore

© foto di Federico Gaetano

E' terminato 0-0 il primo tempo di Torino-Lazio. Zero gol, un infortunio e un rigore sbagliato in questo posticipo della 35a giornata di Serie con Ciro Immobile costretto ad uscire dopo appena 15 minuti dall'inizio della gara a causa di un infortunio al bicipite femorale. Sette minuti dopo Luis Alberto aveva la possibilità di portare la Lazio in vantaggio ma ha sbagliato il calcio di rigore concesso da Irrati. Resiste il Torino con un grande Sirigu, all'intervallo è 0-0. Fine primo tempo, Torino-Lazio 0-0.