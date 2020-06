Torino-Lazio 1-0 al 4'. Mani di Immobile in area, rigore che Belotti trasforma

vedi letture

Torino in vantaggio dopo 5 minuti contro la Lazio grazie a un rigore perfettamente eseguito da Andrea Belotti. Il capitano granata ha spiazzato Strakosha realizzando il 12° gol in campionato. Massima punizione concessa per un mani in area di Ciro Immobile su conclusione di Nkoulou.