Torino-Lazio 1-1 al 48'. Immobile si fa perdonare il rigore causato e trova il pari

Pareggio della Lazio al 48' con Ciro Immobile. Il centravanti riceve in profondità da Luis Alberto e con un sinistro non fortissimo, un po' sporco ma angolato, supera Sirigu. 1-1 e 29° gol in questo campionato per il numero 17 dei biancocelesti.