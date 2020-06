Torino-Lazio 1-2 al 72'. Parolo ribalta la partita con una botta dal limite

Lazio in vantaggio al 72' con Marco Parolo. Botta da fuori del centrocampista che trova una deviazione sfortunata di Bremer che spiazza Bremer. Azione partita da una splendida iniziativa di Jordan Lukaku sulla sinistra. Il belga elude Ansaldi e mette sull'out opposto dove trova Milinkovic-Savic, la cui conclusione è respinta da Sirigu. Lazzari recupera e mette in mezzo dove c'è Parolo bravo a raccogliere un rimpallo e a concludere a rete. Primo gol in questo campionato per il centrocampista.