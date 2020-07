Torino-Lazio 1-2, le pagelle: Luis Alberto illumina, Ansaldi in affanno

TORINO-LAZIO 1-2 - 5' Belotti rig., 48' Immobile, 72' Parolo.

TORINO

Sirigu 6.5 - L'ultimo ad arrendersi. Salva il salvabile, sfortunato in occasione della seconda rete dove trova una deviazione malandrina.

Lyanco 6 - Gioca al posto di Izzo e non lo fa rimpiangere. Concede poco ai biancocelesti.

Nkoulou 6 - Parte bene riuscendo a procurarsi il rigore ed è protagonista di alcune buone chiusure. Non riesce a fermare Immobile il cui diagonale nella ripresa costa il pari

Bremer 6 - Pochi errori per il brasiliano che riesce ad arginare Caicedo, senza colpe specifiche sulle reti. (Dall'80' Djidji sv).

De Silvestri 5.5 - Poca precisione in fase d'appoggio, così come nei ripiegamenti. (Dal 59' Ansaldi 5 - Entra per dare maggior spinta, viene infilato da Lukaku nell'azione che porta all'1-2).

Lukic 5.5 - Poche idee in fase di costruzione e centrocampo in mano ai biancocelesti. (Dall'80' Millico sv).

Rincon 5.5 - Tanta generosità ma Luis Alberto in più di un'occasione riesce a spuntarla mandando in porta i compagni di squadra.

Meité 6 - Il migliore del centrocampo, tra palloni rubati e suggerimenti ai compagni di squadra.

Ola Aina 5.5 - Tanta corsa e un dispendio di energie che di questi tempi è amplificato. Perde un pallone pericoloso innescando l'offensiva laziale. (Dal 70' Edera sv - Entra e pochi minuti dopo la Lazio ribalta la partita. Non trova sufficiente suppoorto dai compagni di squadra per ribaltare la partita).

Verdi 5 - Si rivede da titolare per la prima volta dalla ripresa del campionato, ma fatica a illuminare la scena nonostante una discreta partenza. (Dal 59' Berenguer 5 - Nessun contributo offensivo alla causa. Anzi, la mezz'ora finale è un controllo completo della Lazio).

Belotti 6 - Rigore eseguito perfettamente e terza gara consecutiva a segno. Si porta il peso dell'attacco sulle spalle e sforna la solita prova generosa, a volte predicando nel deserto offensivo granata.

LAZIO

Strakosha 6 - Poco impegnato, deve arrendersi solo al calcio di rigore.

Patric 6.5 - Prestazione sicura, morde il giusto gli avversari impedendo loro di essere pericolosi. (Dal 90' Bastos sv).

Acerbi 7 - Belotti è controllato perfettamente, di fatto annullato. Non a caso segna solo su rigore.

Radu 7 - Preciso in difesa, dà una mano a Jony in fase di spinta, infine dà il la al gol del pareggio.

Lazzari 6.5 - Ha gamba, dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa di importante nonostante qualche passaggio sbagliato. Confeziona il gol della vittoria. (Dal 90' Anderson sv).

Milinkovic-Savic 7 - Giocatore fondamentale, fra palloni rubati, palle alte e peso specifico in attacco. Sempre nel vivo della manovra.

Parolo 6.5 - Negli anni si è sempre distinto per la sua abilità negli inserimenti. Solamente quest'anno, per la prima volta in carriera, rischiava di chiudere a zero reti. Mette a referto anche quest'anno un gol, pesantissimo nella corsa scudetto.

Luis Alberto 7 - Non è un caso che sia al primo posto nella classifica degli assist. Ha sempre idee illuminanti, dal nulla trova varchi in profondità, pura manna per un giocatore come Immobile.

Jony 5.5 - Un passo indietro rispetto alla partita contro la Fiorentina. Non riesce a sfondare e anche i cross sono poco precisi. (Dal 59' Lukaku 6.5 - Uno così a partita in corso fa sempre comodo. Fisicità e velocità che fanno la differenza nel finale di gara. Crea l'azione del sorpasso).

Caicedo 5.5 - Sgomita come sempre, aprendo spazi per gli inserimenti di Immobile. Ingenuo nel farsi ammonire per un fallo evitabile che gli costerà la squalifica per il Milan. (Dal 59' Correa 6 - Sfrutta la sua tecnica e velocità per creare scompiglio nel finale, sfiorando anche il gol dell'1-3).

Immobile 6.5 - Un primo tempo da film dell'orrore, con un rigore procurato, un giallo che gli costa la squalifica per turno successivo e due gol sprecati. Si fa perdonare subito nella ripresa, segnando subito e dando coraggio ai biancocelesti. 29° gol, record personale eguagliato.