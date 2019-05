Torino-Lazio 2-1 al 66'. Immobile accorcia le distanze

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ciro Immobile accorcia le distanze per la Lazio al 66' con l'ex Ciro Immobile. Il centravanti raccoglie l'invito di Parolo ed è bravo ad avere la meglio su Nkoulou incrociando col destro e superando Sirigu. 15° gol in questo campionato per Immobile, che si sblocca dopo 7 partite.