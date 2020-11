Torino-Lazio 3-4, le pagelle: Belotti ci prova, Immobile non sbaglia. Caicedo decisivo

Torino-Lazio 3-4

Marcatori: 15’ Pereira (Laz), 19’ Bremer (Tor), 24’ rig. Belotti (Tor), 49’ Milinkovic-Savic (Laz), 87' Lukic (Tor), 95' rig. Immobile (Laz), 97' Caicedo (Laz)

TORINO

Sirigu 5 - Nella prima frazione di gioco non ha molto lavoro da compiere. Non compie molte parate, soprattutto nella ripresa, ma incassa ancora quattro gol. Forse poteva fare qualcosa di più sulla quarta rete degli ospiti.

Vojvoda 6 - Le qualità ci sono e in alcune occasioni le fa vedere, come sull’intervento sulla linea, al momento del tiro di Akpa Apro. Con qualche ricamo in meno può dare molto. (Dal 70’ Singo 5,5 - Si vede davvero poco, lascia molti spazi alle avanzate della squadra di Inzaghi).

Bremer 6 - Gol di testa e tante chiusure in fase di non possesso che danno sicurezza alla retroguardia granata. Bene in lettura, ma nel finale crolla come tutta la squadra.

Lyanco 5 - Un paio di sbavature e di giocate forzate, decisiva la svista nel finale: palloni simili, soprattutto dopo una partita così, non devono rimanere in area per troppo tempo.

Rodriguez 5,5 - Non ci sono troppi spazi, ma lo svizzero non si sforza per cercarli: fa il suo senza mai affondare, gestisce Patric anche se qualche volta se lo perde sui lanci lunghi. Nel finale partecipa alla follia difensiva granata.

Meité 5 - Inizia molto bene con un paio di giocate di qualità e una conclusione violenta che esce di poco. Nella ripresa cala il ritmo, non fa più densità in mezzo al campo.

Rincon 5,5 - Spesso corre a vuoto anche per via della posizione dei centrali biancocelesti, prova a dare una scossa ai suoi dopo il 3-3 ma nessuno lo segue.

Linetty 6 - Sembra un pochino scollato dal match, ma in realtà incide parecchio. Suo lo strappo della reazione che porta al corner e al gol dell'1-1, recupera anche un bel quantitativo di palloni in mezzo al campo.

Lukic 6,5 - Un paio di buoni spunti, poi si perde tra le maglie della Lazio. Bravo nel finale, dove recupera palla e va a segnare il gol del momentaneo 3-2.

Verdi 5 - Col senno di poi sono tutti bravi a parlare, ma quel palo colpito da zero passi pesa come un macigno. Deve fare molto di più, troppi i ricami che rallentano il gioco. (Dal 70’ Nkoulou 5 - Buon impatto sul match, ma poi commette un fallo di mano che indirizza la partita).

Belotti 7 - Un lottatore solitario. Scalcia, sbatte e fa a sportellate. Le responsabilità se le prende, non sbaglia dagli undici metri. L'unico problema è che predica nel deserto. (Dal 76’ Bonazzoli 5,5 - Si vede poco e nulla, non incide in nessun modo sulla partita).

Marco Giampaolo 5 - C'è cascato di nuovo. Pochi cambi, giocate sempre uguali e una gestione piatta senza spunti da cui ripartire. Così proprio non va, serve un cambio di passo.

LAZIO

Reina 6 - Sul rigore c’era quasi arrivato, tanto per aumentare la sua fama. Poche responsabilità sulla prima rete granata, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso la porta.

Luiz Felipe 6,5 - Dei tre centrali della Lazio è il migliore: su Verdi compie una chiusura clamorosa dopo un ottimo recupero, quando può si propone anche in attacco.

Hoedt 5 - Una disattenzione simile, con un risultato praticamente in cassaforte, è difficilmente commentabile. Unico errore pesante del match, il gol di Caicedo lo salva. Il giudizio, però, non cambia.

Acerbi 5,5 - A volte anche il numero 33 ha qualche disattenzione decisiva. Sbaglia la marcatura sul gol di Bremer, prova a farsi perdonare ma la scelta sbagliata resta.

Patric 6,5 - Si impegna molto sulla corsia di competenza, appena trova spazio prova l'affondo. Buona la giocata per Pereira che porta il gol, dà sempre l'appoggio ai compagni.

Milinkovic-Savic 7,5 - Mai un tocco di troppo. Il Sergente si mette in mezzo al campo e gestisce il gioco, con aperture e una punizione niente male che beffa Sirigu sul secondo palo.

Parolo 5,5 - Inizia molto bene facendo filtro a centrocampo, ma col passare dei minuti gira a vuoto e non riesce più a bloccare le giocate e gli inserimenti dei centrocampisti granata. (Dal 46’ Lucas Leiva 6,5 - Quando entra in campo diventa decisivo. Si muove bene e i suoi suggerimenti in profondità svegliano completamente la Lazio).

Pereira 6,5 - Fa e disfa. Prima il gol su un ottimo inserimento, poi il calcio di rigore regalato: il tocco è minimo, ma vista la difesa piazzata poteva evitare un intervento simile. (Dal 46’ Akpa Apro 6 - Entra bene in campo, prova a spaventare Sirigu con una conclusione in porta).

Fares 6 - Il 4-3-1-2 di Giampaolo lo tiene un po’ troppo basso, ogni tanto prova ad alzare il raggio d’azione: non punge mai, ma il sacrificio non manca. (Dall’ 80’ Cataldi 6 - Buon ingresso, inizia a fare densità e quando può aiuta i compagni in fase offensiva).

Correa 6,5 - Primo tempo a corrente alternata, ma quando accende la luce spacca la partita: strappo personale e calcio di punizione, decisivo per il pareggio. (Dal 73’ Caicedo 7,5 - Non molla mai, anche quando il direttore di gara ha fischiato la fine. Da terra si inventa il gol che decide la partita, è l'uomo degli incubi granata dopo la notte di Halloween).

Muriqi 6 - Non male l’esordio, soprattutto sui movimenti. Bene sul primo gol, giusto il pallone teso in area. Con il passare dei minuti paga un po’ tutto, ma non tira mai indietro la gamba. (Dal 56’ Immobile 7 - Entra in campo e si nota un po' di nervosismo. A ogni modo si carica la squadra sulle spalle e non sbaglia dal dischetto).

Simone Inzaghi 7 - La vince col cuore e con i cambi. La Lazio non brilla nel primo tempo, ma ha il solito merito di crederci fino alla fine. Ancora qualcosa da migliorare, ma vista la settimana trascorsa va bene così.