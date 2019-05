Torino-Lazio, ufficiali: Moretti in panchina. Esordio dal 1' per Jordao

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Lazio:

BREMER TITOLARE Ultima partita per Emiliano Moretti che parte dalla panchina ma entrerà certamente a partita in corso per chiudere la sua lunga carriera di calciatore a quasi 38 anni. Lo aspetta una nuova avventura da dirigente. Titolare in difesa Bremer. Per il resto Mazzarri chiude senza sperimentare, con Belotti punta centrale, Aina preferito ad Ansaldi sulla sinistra e Rincon in panchina per lasciar spazio alla coppia Meite-Lukic in mediana.

CATALDI TREQUARTISTA Molti assenti per la Lazio: fuori Strakosha, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic, Luiz Felipe, Caicedo, Lukaku, Patric e Berisha, oltre allo squalificato Correa. Simone Inzaghi lancia dal primo minuto Bruno Jordão. Il portoghese, 20 anni, ha fin qui raccolto 29 minuti spalmati in due incontri. Tra i pali ci sarà Proto, mentre a supporto dell'unica punta Immobile giocherà Cataldi.



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Izzo; De Sivlestri, Meite, Lukic, Aina; Falque, Baselli; Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singi, Damascan, Berenguer, Moretti, Millico, Rincon. All. Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordão, Lulic; Cataldi; Immobile. A disp. Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Durmisi, Capanni, Cerbara. All. Inzaghi.

ARBITRO: Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Valeriani e Pagliardini

IV UOMO: Pilitteri

VAR: Chiffi

AVAR: Fiorito