Torino, Lazzari l'alternativa a Laxalt. La SPAL rivuole Bonifazi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Laxalt. Un altro esterno che intriga il Torino - sottolinea Tuttosport - è Lazzari della Spal. Lo stesso Cairo ne ha parlato con termini lusinghieri. E anche qui c’è un giocatore che può facilitare un’eventuale trattativa (come Acquah per Laxalt, ndr): Semplici, il tecnico della Spal, vorrebbe infatti riavere Bonifazi per il finale di stagione visto che in granata ha poco spazio. Lo ha fatto capire pure Mazzarri che lo considera importante per il futuro perché il presente è sotto il segno di N’Koulou, Burdisso, Moretti e Lyanco.