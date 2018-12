© foto di Federico Gaetano

Il Torino punta forte su Manuel Lazzari, esterno della SPAL. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni di euro e non si muoverà fino a giugno - come spiega La Nuova Ferrara - ma i granata vogliono anticipare la concorrenza: due i profili graditi, in prestito, agli estensi, come Edera e Lyanco.